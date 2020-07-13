Пограничники на Закарпатье обнаружили в ботинках мужчины метамфетамин
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. На Закарпатье пограничники во время проверки транспортного средства обнаружили в ботинках 25-летнего украинца сверток с метамфетамином. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"25-летний мужчина на автомобиле Volkswagen чешской регистрации следовал через пункт пропуска "Тиса" из Венгрии в Украину. В пункте пропуска пограничники Чопского отряда приняли решение проверить транспортное средство тщательнее. К углубленному осмотру привлекли также представителей пограничного оперативно-розыскного подразделения и "ДОЗОР". Во время процедуры погранично-таможенного контроля правоохранители обнаружили в ботинках 25-летнего украинцы наркотический "наполнитель". Оказалось, что молодой человек спрятал в обуви сверток с метамфетамином, а также устройство для употребления наркотического вещества", - говорится в сообщении.
Указано, что о находке пограничники сразу сообщили сотрудникам Службы безопасности Украины и Национальной полиции.
Напомним, в Украине разоблачили и пресекли деятельность преступной группы, которая реализовывала амфетамин в Украине и за рубежом. Так, при проведении обысков изъято более 3 тонн прекурсоров, около 1 кг амфетамина и огнестрельное оружие.