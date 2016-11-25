Прикордонники на Рівненщині затримали лісокрадів

Двоє чоловіків перевозили 22 колоди сосни, на які не мали жодних документів. Також при собі не мали посвідчень особи.

Техніку вилучила поліція та лісова охорона, чоловіків притягнуть до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму, а за незаконну вирубку лісу порушене кримінальне провадження за статтею 246 ККУ.