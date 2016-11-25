Прикордонники на Рівненщині затримали лісокрадів
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 25 листопада. УНН. Поблизу села Познань Рокитнівського району прикордонники затримали двох чоловіків, які перевозили деревину без жодних документів. Лісокрадів на тракторі з двома причепами помітили вчора приблизно о 23:00 за два кілометри від державного кордону з Білоруссю, повідомив керівник прес-служби Луцького загону Олег Личковський, передає кореспондент УНН.
Двоє чоловіків перевозили 22 колоди сосни, на які не мали жодних документів. Також при собі не мали посвідчень особи.
Техніку вилучила поліція та лісова охорона, чоловіків притягнуть до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму, а за незаконну вирубку лісу порушене кримінальне провадження за статтею 246 ККУ.