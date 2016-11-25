Пограничники в Ровенской области задержали лесорасхитителей

Двое мужчин перевозили 22 бревна сосны, на которые не было никаких документов. Также при себе не имели удостоверений личности.

Технику изъяла полиция и лесная охрана, мужчин привлекут к административной ответственности за нарушение пограничного режима, а за незаконную вырубку леса возбуждено уголовное производство по статье 246 УК Украины.