Пограничники в Ровенской области задержали лесорасхитителей
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 25 ноября. УНН. Вблизи села Познань Рокитновского района пограничники задержали двух мужчин, перевозивших древесину без документов. Лесорасхитителей на тракторе с двумя прицепами заметили вчера около 23:00 в двух километрах от государственной границы с Беларусью, сообщил руководитель пресс-службы Луцкого отряда Олег Лычковский, передает корреспондент УНН.
Двое мужчин перевозили 22 бревна сосны, на которые не было никаких документов. Также при себе не имели удостоверений личности.
Технику изъяла полиция и лесная охрана, мужчин привлекут к административной ответственности за нарушение пограничного режима, а за незаконную вырубку леса возбуждено уголовное производство по статье 246 УК Украины.