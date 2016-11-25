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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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13:59 • 14544 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пограничники в Ровенской области задержали лесорасхитителей

Киев • УНН

 • 7811 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 25 ноября. УНН. Вблизи села Познань Рокитновского района пограничники задержали двух мужчин, перевозивших древесину без документов. Лесорасхитителей на тракторе с двумя прицепами заметили вчера около 23:00 в двух километрах от государственной границы с Беларусью, сообщил руководитель пресс-службы Луцкого отряда Олег Лычковский, передает корреспондент УНН.

Пограничники в Ровенской области задержали лесорасхитителей

Двое мужчин перевозили 22 бревна сосны, на которые не было никаких документов. Также при себе не имели удостоверений личности.

Технику изъяла полиция и лесная охрана, мужчин привлекут к административной ответственности за нарушение пограничного режима, а за незаконную вырубку леса возбуждено уголовное производство по статье 246 УК Украины.

Украинские Национальные Новости

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