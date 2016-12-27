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Прикордонники на Донеччині затримали вантаж із соняшниковим насінням у 100 тис. грн

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 27 грудня. УНН. Прикордонники Донецького загону під час здійснення контрольних заходів на КПВВ "Новотроїцьке" виявили вантаж в 100 тисяч гривень, який громадянин України намагався перемістити через лінію розмежування. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Донецького прикордонного загону.

У автомобілі "Форд" 31-річний житель міста Волноваха перевозив 2000 кг соняшникового насіння, якє прикордонники спільно з працівниками фіскальної служби виявили у багажному відсіку. Попередня сума оцінки складає 100 тисяч гривень.

Для прийняття правового рішення товар, транспортний засіб передано представникам фіскальної служби.

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