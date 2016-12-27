Прикордонники на Донеччині затримали вантаж із соняшниковим насінням у 100 тис. грн
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 27 грудня. УНН. Прикордонники Донецького загону під час здійснення контрольних заходів на КПВВ "Новотроїцьке" виявили вантаж в 100 тисяч гривень, який громадянин України намагався перемістити через лінію розмежування. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Донецького прикордонного загону.
У автомобілі "Форд" 31-річний житель міста Волноваха перевозив 2000 кг соняшникового насіння, якє прикордонники спільно з працівниками фіскальної служби виявили у багажному відсіку. Попередня сума оцінки складає 100 тисяч гривень.
Для прийняття правового рішення товар, транспортний засіб передано представникам фіскальної служби.