Прикордонникам, які налагодили схему поборів з перевізників, обрано запобіжні заходи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Відносно трьох затриманих прикордонників, які налагодили схему отримання грошей від перевізників, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДБР.
“За повідомленням теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Краматорськ, відносно трьох затриманих прикордонників обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі по 96 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.
Наразі перевіряється причетність до протиправних дій інших посадових осіб із керівництва Донецького прикордонного загону та Донецько-Луганського регіонального управління ДПС України.
У разі доведення злочину за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) трьом підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Донеччині прикордонники налагодили схему отримання грошей від перевізників, які перетинали КПВВ “Новотроїцьке”.