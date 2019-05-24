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Прикордонникам, які налагодили схему поборів з перевізників, обрано запобіжні заходи

Прикордонникам, які налагодили схему поборів з перевізників, обрано запобіжні заходи

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Відносно трьох затриманих прикордонників, які налагодили схему отримання грошей від перевізників, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДБР.

“За повідомленням теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Краматорськ, відносно трьох затриманих прикордонників обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі по 96 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.

Наразі перевіряється причетність до протиправних дій інших посадових осіб із керівництва Донецького прикордонного загону та Донецько-Луганського регіонального управління ДПС України.

У разі доведення злочину за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) трьом підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Донеччині прикордонники налагодили схему отримання грошей від перевізників, які перетинали КПВВ “Новотроїцьке”.

Українські Національні Новини

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