Пограничникам, которые наладили схему поборов с перевозчиков, избраны меры пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В отношении трех задержанных пограничников, которые наладили схему получения денег от перевозчиков, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"По сообщению теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Краматорск, относительно трех задержанных пограничников избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере по 96 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Сейчас проверяется причастность к противоправным действиям других должностных лиц из руководства Донецкого пограничного отряда и Донецко-Луганского регионального управления ГПС Украины.
В случае доказательства преступления по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) трем подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Донецкой области пограничники наладили схему получения денег от перевозчиков, которые пересекали КПВВ "Новотроицкое".