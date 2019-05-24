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Пограничникам, которые наладили схему поборов с перевозчиков, избраны меры пресечения

Пограничникам, которые наладили схему поборов с перевозчиков, избраны меры пресечения

Киев  •  УНН

 • 9121 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. В отношении трех задержанных пограничников, которые наладили схему получения денег от перевозчиков, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По сообщению теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Краматорск, относительно трех задержанных пограничников избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере по 96 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Сейчас проверяется причастность к противоправным действиям других должностных лиц из руководства Донецкого пограничного отряда и Донецко-Луганского регионального управления ГПС Украины.

В случае доказательства преступления по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) трем подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Донецкой области пограничники наладили схему получения денег от перевозчиков, которые пересекали КПВВ "Новотроицкое".

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