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Прикордонникам цього року 550 разів пропонували хабарі

Прикордонникам цього року 550 разів пропонували хабарі

Київ • УНН

 • 11918 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У 2019 році прикордонникам пропонували хабарі вже 550 разів. Про це повідомив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко під час конференції "Стратегічні комунікації – складова ефективного реформування правоохоронної системи", передає кореспондент УНН.

"Тільки в цьому році ми фіксуємо понад 550 випадків спроб надання неправомірної вигоди нашому персоналу і випадки, коли наш персонал відмовлявся від цих хабарів на загальну суму понад 1,6 млн грн", - сказав він.

За його словами, важливо, щоб прикордонна служба асоціювалася з відданістю державі.

"Наша мета, щоб прикордонник асоціювався в суспільстві не з чергами на кордоні, не з хабарами, спробами тиснути на людей, які перетинають державний кордон, а асоціювався з відданістю державі, чесним, патріотичним ставленням до громадян і виконанням своїх обов'язків", - додав він.

Нагадаємо, на Луганщині чоловік, який був засуджений дев’ять разів, намагався за хабар перетнути українсько-російський кордон. 

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