Прикордонне співробітництво і відкритий кордон залучать інвестиції і туристів до Карпат - Парубій

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Прикордонне співробітництво і максимально відкритий кордон зможуть дати поштовх для інвестицій в регіон і підвищити потенціал для розвитку туризму в українських Карпатах. Про це сказав Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, перебуваючи з робочим візитом на Львівщині, передає УНН з посиланням на прес-службу спікера.