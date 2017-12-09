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Прикордонне співробітництво і відкритий кордон залучать інвестиції і туристів до Карпат - Парубій

Прикордонне співробітництво і відкритий кордон залучать інвестиції і туристів до Карпат - Парубій

Київ • УНН

 • 14942 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Прикордонне співробітництво і максимально відкритий кордон зможуть дати поштовх для інвестицій в регіон і підвищити потенціал для розвитку туризму в українських Карпатах. Про це сказав Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, перебуваючи з робочим візитом на Львівщині, передає УНН з посиланням на прес-службу спікера.

Виступаючи на панельній дискусії, А.Парубій підкреслив, що Карпатський регіон, до якого входять 8 країн, має великий потенціал для спільного розвитку.

Він підкреслив, що за останні роки створено договірну-правову базу для такого співробітництва, встановлено правові механізми щодо підготовки та реалізації спільних з державами - членами ЄС проектів прикордонної співпраці.

"Я переконаний, що прикордонне співробітництво і максимально відкритий кордон зможуть дати поштовх для інвестицій в регіон і підвищити потенціал для розвитку туризму в наших Карпатах", - сказав А.Парубій.

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Він наголосив на необхідності максимальної підтримки карпатського регіону, адже "це дасть змогу і основу виділяти необхідне фінансування для розвитку цього краю".

Голова Парламенту підкреслив, що прикордонне співробітництво зможе дати серйозний поштовх "як для розвитку регіону, так і для збереження його особливого колориту".

"Маємо зробити Карпатський регіон регіоном розвитку туризму, розвитку відновлювальних джерел енергії, нових умов ведення бізнесу, розвитку ремесел, захисту навколишнього середовища", - підкреслив він і додав, що такий напрямок роботи дозволить залучати не лише кошти державного і місцевого бюджетів, а й кошти інвесторів.

Голова Верховної Ради зазначив, що розвиваючи проекти розвитку регіону, за приклад український уряд бере розвиток регіону Альп.

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