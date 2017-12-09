Приграничное сотрудничество и открытая граница привлекут инвестиции и туристов в Карпаты - Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Приграничное сотрудничество и максимально открытая граница смогут дать толчок для инвестиций в регион и повысить потенциал для развития туризма в украинских Карпатах. Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, находясь с рабочим визитом на Львовщине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу спикера.
Выступая на панельной дискуссии, Парубий подчеркнул, что Карпатский регион, в который входят 8 стран, имеет большой потенциал для совместного развития.
Он подчеркнул, что за последние годы создано договорную правовую базу для такого сотрудничества, установлены правовые механизмы по подготовке и реализации совместных с государствами - членами ЕС проектов приграничного сотрудничества.
"Я убежден, что приграничное сотрудничество и максимально открытую границу смогут дать толчок для инвестиций в регион и повысить потенциал для развития туризма в наших Карпатах", - сказал Парубий.
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Он отметил необходимость максимальной поддержки карпатского региона, ведь "это позволит и основу выделять необходимое финансирование для развития этого края".
Председатель Парламента подчеркнул, что приграничное сотрудничество сможет дать серьезный толчок "как для развития региона, так и для сохранения его особый колорит".
"Мы должны сделать Карпатский регион регионом развития туризма, развития возобновляемых источников энергии, новых условий ведения бизнеса, развития ремесел, защиты окружающей среды", - подчеркнул он и добавил, что такое направление работы позволит привлекать не только средства государственного и местного бюджетов, но и средства инвесторов.
Председатель Верховной Рады отметил, что развивая проекты развития региона, в качестве примера украинское правительство берет развитие региона Альп.