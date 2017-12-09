Парубій: зміни до мовної статті Закону про освіту вноситись не будуть
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій наголошує, що жодних змін до сьомої статті Закону про освіту вноситись не будуть. Про це він заявив конференції до Дня місцевого самоврядування на Львівщині, передає УНН з посиланням на прес-службу ВР.
Голова Українського парламенту повідомив, що мав розмову з представниками Венеційської комісії, — “і було узгоджено, що сьома стаття Закону "Про освіту" змінюватись не буде”.
“Вона залишиться в ухваленій редакції”, — наголосив він.
Нагадаємо, Європейська комісія за демократію через право (Венеційська комісія), сьогодні офіційно затвердила свій висновок щодо положень нового Закону України "Про освіту" стосовно викладання державною мовою, мовою меншин та іншими мовами.