Венеційська комісія затвердила висновок про український освітній закон
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Європейська комісія за демократію через право (Венеційська комісія), сьогодні офіційно затвердила свій висновок щодо положень нового Закону України "Про освіту" стосовно викладання державною мовою, мовою меншин та іншими мовами. Про це повідомили сьогодні у звіті в прес-службі Ради Європи, передає УНН.
“Венеційська Комісія вважає законною і похвальною метою держави сприяти зміцненню державної мови та її панування всіми засобами, як спосіб подолання існуючих нерівностей та сприяння більш ефективній соціальній інтеграції осіб, які належать до національних меншин”, — зазначили в Раді Європи.
Проте сильна внутрішня і міжнародна критика, зосереджена особливо на положеннях, що зменшують обсяги освіти на мовах меншин, видається комісії обґрунтованою, зазначили в звіті.
“Новий Закон не дає рішень для мов, які не є офіційними мовами ЄС, зокрема російської мови, як найбільш широко використовувана недержавна мова. Менш сприятливе ставлення до цих мов важко виправдати і, отже, викликає проблему дискримінації. Відповідне рішення буде полягати в тому, щоб внести поправки до статті 7 і замінити це положення більш збалансованим”, — зазначили в комісії.
У висновку відмітили, що стаття 7 Закону суттєво відрізняється від проекту закону, за яким велися консультації з меншинами.
"З іншого боку, оскільки стаття 7 як рамкове положення не вказує на умови її реалізації, існує місце для тлумачення та застосування, що більше відповідає охороні національних меншин, — зазначили в Комісії.
Венеціанська комісія запропонувала українській владі у якості одного з рішень використовувати такі можливості через навчання в початкових школах більшості предметів мовами меншин у конкретних класах для нацменшин.
Комісія також встановила, що існує можливість для деякої гнучкості стосовно середньої освіти: чинний Закон про освіту є рамковим законом, а майбутній закон про загальну середню освіту, який ще має бути прийнятий, міг би передбачати більш детальні та збалансовані рішення.
Нагадаємо, за словами прес-служби МОН України, Венеційська комісія не підтримала обвинувачення Угорщини щодо мовної статті.