Венецианская комиссия утвердила заключение об украинском образовательном законе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия), сегодня официально утвердила свое заключение относительно положений нового Закона Украины "Об образовании" относительно преподавания на государственном языке, языке меньшинств и других языках. Об этом сообщили сегодня в отчете в пресс-службе Совета Европы, передает УНН.
"Венецианская Комиссия считает законной и похвальной целью государства способствовать укреплению государственного языка и его господство всеми средствами, как способ преодоления существующих неровностей и содействие более эффективной социальной интеграции лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам", - отметили в Совете Европы.
Однако сильная внутренняя и международная критика сосредоточена особенно на положениях, уменьшают объемы образования на языках меньшинств, кажется комиссии обоснованной, отметили в отчете.
"Новый закон не дает решений для языков, не являющихся официальными языками ЕС, в частности русского языка, как наиболее широко используемого негосударственного языка. Менее благоприятное отношение к этим языкам трудно оправдать и, следовательно, вызывает проблему дискриминации. Соответствующее решение будет заключаться в том, чтобы внести поправки в статью 7 и заменить это положение более сбалансированным", - отметили в комиссии.
В заключении отметили, что статья 7 Закона существенно отличается от проекта закона, по которому велись консультации с меньшинствами.
"С другой стороны, поскольку статья 7 как рамочное положение не указывает на условия ее реализации, существует место для толкования и применения, больше соответствует охране национальных меньшинств, - отметили в Комиссии.
Венецианская комиссия предложила украинской власти в качестве одного из решений использовать такие возможности через обучение в начальных школах большинства предметов на языках меньшинств в конкретных классах для нацменьшинств.
Комиссия также установила, что существует возможность для некоторой гибкости в отношении среднего образования: действующий Закон об образовании является рамочным законом, а будущий закон о среднем образовании, который еще должен быть принят, мог бы предусматривать более детальные и сбалансированные решения.
Напомним, по словам пресс-службы МОН Украины, Венецианская комиссия не поддержала обвинение Венгрии по языковой статье.