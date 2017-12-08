Венецианская комиссия утвердила заключение об украинском образовательном законе

"Венецианская Комиссия считает законной и похвальной целью государства способствовать укреплению государственного языка и его господство всеми средствами, как способ преодоления существующих неровностей и содействие более эффективной социальной интеграции лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам", - отметили в Совете Европы.

Однако сильная внутренняя и международная критика сосредоточена особенно на положениях, уменьшают объемы образования на языках меньшинств, кажется комиссии обоснованной, отметили в отчете.

"Новый закон не дает решений для языков, не являющихся официальными языками ЕС, в частности русского языка, как наиболее широко используемого негосударственного языка. Менее благоприятное отношение к этим языкам трудно оправдать и, следовательно, вызывает проблему дискриминации. Соответствующее решение будет заключаться в том, чтобы внести поправки в статью 7 и заменить это положение более сбалансированным", - отметили в комиссии.

В заключении отметили, что статья 7 Закона существенно отличается от проекта закона, по которому велись консультации с меньшинствами.

"С другой стороны, поскольку статья 7 как рамочное положение не указывает на условия ее реализации, существует место для толкования и применения, больше соответствует охране национальных меньшинств, - отметили в Комиссии.

Венецианская комиссия предложила украинской власти в качестве одного из решений использовать такие возможности через обучение в начальных школах большинства предметов на языках меньшинств в конкретных классах для нацменьшинств.

Комиссия также установила, что существует возможность для некоторой гибкости в отношении среднего образования: действующий Закон об образовании является рамочным законом, а будущий закон о среднем образовании, который еще должен быть принят, мог бы предусматривать более детальные и сбалансированные решения.

Напомним, по словам пресс-службы МОН Украины, Венецианская комиссия не поддержала обвинение Венгрии по языковой статье.