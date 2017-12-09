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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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Парубий: изменения в языковую статью Закона об образовании вноситься не будут

Парубий: изменения в языковую статью Закона об образовании вноситься не будут

Киев  •  УНН

 • 17843 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отмечает, что никаких изменений в седьмой статьи Закона об образовании вноситься не будут. Об этом он заявил конференции ко Дню местного самоуправления во Львовской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.

Председатель украинского парламента сообщил, что разговаривал с представителями Венецианской комиссии - "и было согласовано, что седьмая статья Закона" Об образовании "меняться не будет".

"Она останется в принятой редакции", - подчеркнул он.

Напомним, Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия), сегодня официально утвердила свое заключение относительно положений нового Закона Украины "Об образовании" относительно преподавания на государственном языке, языке меньшинств и других языках.

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