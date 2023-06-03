пригожин звинуватив міноборони рф у мінуванні шляхів відходу "вагнерівців" з Бахмута

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"З боку ЗСУ на сьогодні провокацій на нашу адресу не спостерігається. Сюрпризи на нас чекали з іншого боку. Незадовго до виходу ми виявили підозрілу активність на шляхах нашого висування. Ми викликали правоохоронні органи та виявили близько десятка місць, де було розміщено десятки вибухових пристроїв починаючи від сотень протитанкових мін та закінчуючи тоннами пластиду. Закладали ці снаряди представники міністерства оборони", - заявив пригожин.

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пригожин також підкреслив, що ці вибухові пристрої були розміщені в тиловій зоні, а отже, могли бути призначені тільки для "вагнерівців".

"На питання, навіщо вони це робили, вони тицяли пальцем нагору. Дані заряди не було необхідності укладати, щоб стримати супротивника, тому що вони знаходяться у тиловій зоні. Тому можна припускати, що цими зарядами хотіли зустріти сили ПВК "вагнер" - додав він.

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