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пригожин звинуватив міноборони рф у мінуванні шляхів відходу "вагнерівців" з Бахмута

Київ • УНН

 • 477900 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Засновник ПВК “вагнер” євгеній пригожин заявив, що представники міноборони росії замінували шляхи відходу з Бахмута для "вагнерівців". Про це йдеться у поширеній його "пресслужбою" заяві, пише УНН.

пригожин звинуватив міноборони рф у мінуванні шляхів відходу "вагнерівців" з Бахмута

Цитата

"З боку ЗСУ на сьогодні провокацій на нашу адресу не спостерігається. Сюрпризи на нас чекали з іншого боку. Незадовго до виходу ми виявили підозрілу активність на шляхах нашого висування. Ми викликали правоохоронні органи та виявили близько десятка місць, де було розміщено десятки вибухових пристроїв починаючи від сотень протитанкових мін та закінчуючи тоннами пластиду. Закладали ці снаряди представники міністерства оборони", - заявив пригожин.

Деталі

пригожин також підкреслив, що ці вибухові пристрої були розміщені в тиловій зоні, а отже, могли бути призначені тільки для "вагнерівців".

"На питання, навіщо вони це робили, вони тицяли пальцем нагору. Дані заряди не було необхідності укладати, щоб стримати супротивника, тому що вони знаходяться у тиловій зоні. Тому можна припускати, що цими зарядами хотіли зустріти сили ПВК "вагнер" - додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: пригожин відводить "вагнерівців" з Бахмута, щоб зберегти залишки свого угрупування - Череватий

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