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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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пригожин обвинил минобороны рф в минировании путей отхода "вагнеровцев" из Бахмута

Киев • УНН

 • 477900 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Основатель ЧВК “вагнер” евгений пригожин заявил, что представители минобороны россии заминировали пути отхода из Бахмута для "вагнеровцев". Об этом говорится в распространенном его "пресс-службой" заявлении, пишет УНН.

пригожин обвинил минобороны рф в минировании путей отхода "вагнеровцев" из Бахмута

Цитата

"Со стороны ВСУ на сегодня провокаций в наш адрес не наблюдается. Сюрпризы нас ждали с другой стороны. Незадолго до выхода мы обнаружили подозрительную активность на путях нашего выдвижения. Мы вызвали правоохранительные органы и обнаружили около десятка мест, где были размещены десятки взрывных устройств начиная от сотен противотанковых мин и заканчивая тоннами пластида. Закладывали эти снаряды представители министерства обороны", - заявил пригожин.

Детали

пригожин также подчеркнул, что эти взрывные устройства были размещены в тыловой зоне, а значит, могли быть предназначены только для "вагнеровцев".

"На вопрос, зачем они это делали, они тыкали пальцем вверх. Данные заряды не было необходимости укладывать, чтобы сдержать противника, потому что они находятся в тыловой зоне. Поэтому можно предполагать, что этими зарядами хотели встретить силы ЧВК "вагнер" - добавил он.

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