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Прибічники Порошенка перекрили дорогу під Печерським судом

Прибічники Порошенка перекрили дорогу під Печерським судом

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Прибічники Петра Порошенка перекрили дорогу під Печерським районним судом, де сьогодні йому мають обирати запобіжний захід, повідомляє кореспондент УНН.

Біля Печерського райсуду, де об 11:00 мають розпочати обирати запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку, зібралося кілька сотень активістів з прапорами та плакатами на його підтримку.

Натовп перекрив дорожній рух, пропускаючи лише громадський транспорт.

Перед входом змонтували екран для проведення онлайн-трансляції судового засідання.

Як повідомлялося раніше в УНН, суд оголосив перерву до 8 липня у процесі обрання запобіжного заходу Порошенку.

Нагадаємо, Печерський суд відмовив стороні захисту Порошенка у відводі Венедіктової.

Також повідомлялося, що засідання, яке відбулося 18 червня, зібралося близько тисячі активістів, які прийшли підтримати колишнього президента.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова просила перенести судовий розгляд, у зв’язку зі смертю батька Петра Порошенка та адвокати відмовилися. Суддя переніс засідання на 1 липня.

При цьому суд прийняв клопотання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Раніше ж Офіс Генпрокурора подавав до цього суду клопотання щодо застосування до Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 10 млн грн.

Раніше у ДБР заявили, що повідомлено про підозру п’ятому президенту України.

Генпрокурор Ірина Венедіктова під час брифінгу заявила, що підписала підозру Порошенку про перевищення повноважень у справі щодо призначення на посаду заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

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