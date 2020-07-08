Прибічники Порошенка перекрили дорогу під Печерським судом
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Прибічники Петра Порошенка перекрили дорогу під Печерським районним судом, де сьогодні йому мають обирати запобіжний захід, повідомляє кореспондент УНН.
Біля Печерського райсуду, де об 11:00 мають розпочати обирати запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку, зібралося кілька сотень активістів з прапорами та плакатами на його підтримку.
Натовп перекрив дорожній рух, пропускаючи лише громадський транспорт.
Перед входом змонтували екран для проведення онлайн-трансляції судового засідання.
Як повідомлялося раніше в УНН, суд оголосив перерву до 8 липня у процесі обрання запобіжного заходу Порошенку.
Нагадаємо, Печерський суд відмовив стороні захисту Порошенка у відводі Венедіктової.
Також повідомлялося, що засідання, яке відбулося 18 червня, зібралося близько тисячі активістів, які прийшли підтримати колишнього президента.
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова просила перенести судовий розгляд, у зв’язку зі смертю батька Петра Порошенка та адвокати відмовилися. Суддя переніс засідання на 1 липня.
При цьому суд прийняв клопотання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Раніше ж Офіс Генпрокурора подавав до цього суду клопотання щодо застосування до Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 10 млн грн.
Раніше у ДБР заявили, що повідомлено про підозру п’ятому президенту України.
Генпрокурор Ірина Венедіктова під час брифінгу заявила, що підписала підозру Порошенку про перевищення повноважень у справі щодо призначення на посаду заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.