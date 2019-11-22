Рахункова палата виявила численні порушення при будівництві аеропорту в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Рахункова палата України провела аудит будівництва Міжнародного аеропорту "Одеса" та виявила численні порушення, зокрема щодо використання бюджетних коштів. Про це повідомила пресслужба Рахункової палати, передає УНН.
Аудитори перевірили наскільки ефективно використовувались кошти державного бюджету при будівництві аеропорту в Одесі за період 2017 – 2018 роки та перше півріччя поточного року. Як виявилось, витрати на роботи збільшились на 41,1%: зі 1,7 млрд грн запланованих до 2,9 млрд грн.
"Аудитори Рахункової палати зазначають, що таке збільшення у 2019 році вартості проекту в 1,7 рази створює ризики неекономного (нераціонального) використання коштів державного бюджету в подальшому", - зазначено в повідомленні.
Під час перевірки аудитори дійшли висновку, що є підстави стверджувати про неефективність прийняття управлінських рішень Міністерством інфраструктури, яке є Уповноваженим органом управління Дирекції з будівництва Міжнародного аеропорту "Одеса".
"Зокрема, на момент завершення аудиту директор ДП "ДБ МАО" не призначений. Мінінфраструктури протягом періоду, охопленого аудитом, не оголошувало конкурс на зайняття вакантної посади. Крім того, Міністерство не прийняло дієвих управлінських рішень щодо затвердження стратегічних та інвестиційних планів, що призвело до їх відсутності у ДП "ДБ МАО"", - повідомили в Рахунковій палаті.
Аудитори з'ясували, що надані фінансові плани з проведення будівельних робіт та звіти про їх виконання є незіставними. Проте Мінінфраструктури погоджувало та приймало такі документи без зауважень.
Фінансування проекту здійснювало Державне агентство інфраструктурних проектів України. Згідно висновків Рахункової палати, агентство не здійснювало належний контроль за законністю використання фінансів, виділених на проектування, реконструкцію та будівництво.
Нагадаємо, аеропорт "Одеса" відновив роботу після аварії літака.