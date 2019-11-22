Аеропорт "Одеса" відновив роботу після аварії літака
Київ • УНН
КИЇВ.22 листопада. УНН. Після денної перерви аеропорт "Одеса" відновив виконання рейсів з 22:00. Про це повідомляє УНН за посиланням на сайт міжнародного аеропорту "Одеса".
Зазначається, що у складі робочої групи з Туреччини прибули спеціалісти з додатковим обладнанням, необхідним для ліквідації наслідків авіаційного інциденту з рейсом TK 467.
Служби аеропорту спільно з інженерами під час злагодженої роботи Turkish Airlines успішно відбуксирували літак до тимчасової стоянки.
Після додаткової перевірки фахівцями злітно-посадкової смуги, було підтверджено відповідність усі нормам та не виявлено додаткових пошкоджень, тож було прийнято рішення про відновлення рейсів.
На сайті аеропорту повідомляється про затримку прибуття рейсів з Шарм-ель-Шейху (мав прибути о 21:30) і зі Стамбулу (мав прибути о 0:05).
Скасовано відліт рейсу до Стамбулу о 21:30 і затримуються рейси на Стамбул (о 02:05) і Шарм-ель-Шейх (о 03:00).
Нагадаємо, 21 листопада, о 20:55 літак рейсу TK467 авіакомпанії Turkish Airlines, що слідував зі Стамбула до Одеси в умовах потужного бокового вітру під час посадки надломив передню стійку шасі. Всіх 136 пасажирів евакуювали.
За інформацією аеропорту, за попередньою версією, під час посадки в Одесі літака стався сильний порив бокового вітру, в результаті чого літак виїхав за межі злітно-посадкової смуги, що і призвело до підлому стійки шасі.
Крім того, в коментарі УНН у пресслужбі повідомили, що станом на 12:00 в аеропорту було скасовано 17 рейсів.