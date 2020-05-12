При атаці на медцентр "Лікарів без кордонів" у Кабулі загинули новонароджені
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У результаті збройного нападу на лікарню організації "Лікарі без кордонів" у столиці Афганістану, Кабулі, у вівторок, загинуло 13 осіб, в тому числі двоє новонароджених, передає УНН із посиланням на Reuters.
"Злочинці напали на лікарню в афганській столиці Кабулі у вівторок, де міжнародна гуманітарна організація "Лікарі без кордонів" розгорнула пологовий будинок, в результаті чого загинули 13 людей, у тому числі двоє новонароджених", - йдеться у повідомленні.
Відзначається, що у день атаки терорист-смертник завдав удару на похоронах командира поліції за участю урядовців та члена парламенту в східній провінції Афганістану Нангагар, убивши щонайменше 24 і поранивши 68 осіб.
На даний момент жодна організація не взяла відповідальності за атаку. Талібан заявив про непричетність до обох нападів.
У Кабулі атака почалася вранці, коли щонайменше троє озброєних людей у поліцейській формі увійшли до лікарні, після чого кидали гранати і відкрили стрілянину, повідомили представники уряду. За даними Міністерства внутрішніх справ, в результаті нападу було поранено 15 осіб. Сили безпеки країни вдень ліквідували нападників.
Вказується, що у державній лікарні на 100 ліжок знаходився пологовий будинок "Лікарів без кордонів".
MSF у Twitter підтвердила, що персонал і пацієнтів евакуювали. Представники міністерства внутрішніх справ і охорони здоров'я заявили, що матері, медсестри і діти були серед убитих і поранених.
У той же час, чиновники повідомили, що всього було врятовано 100 осіб, в тому числі троє іноземних громадян.
Як повідомлялося в УНН, сьогодні вранці стало відомо, що на лікарню "Лікарів без кордонів" в західній частині афганської столиці Кабула було скоєно напад.