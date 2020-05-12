В Афганистане атаковали больницу "Врачей без границ"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. На больницу "Врачей без границ" в западной части афганской столицы Кабула было совершено нападение. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в министерстве внутренних дел страны, передает УНН.
"Больница, принадлежащая организации "Врачи без границ", находится под атакой", - сказал источник, добавив, что силы безопасности работают для противодействия нападению, и в то время заместитель министра здравоохранения, возможно, посещал клинику.
Министерство внутренних дел позже подтвердило, что на больницу произошло нападение.
Агентство не сообщает, кто стоял за нападением и были какие-либо жертвы.
Как сообщалось в УНН, на выходных в столице Афганистана от взрыва мин пострадали четыре человека.