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В Афганистане атаковали больницу "Врачей без границ"

Киев • УНН

 • 12816 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. На больницу "Врачей без границ" в западной части афганской столицы Кабула было совершено нападение. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в министерстве внутренних дел страны, передает УНН.

В Афганистане атаковали больницу "Врачей без границ"

"Больница, принадлежащая организации "Врачи без границ", находится под атакой", - сказал источник, добавив, что силы безопасности работают для противодействия нападению, и в то время заместитель министра здравоохранения, возможно, посещал клинику.

Министерство внутренних дел позже подтвердило, что на больницу произошло нападение.

Агентство не сообщает, кто стоял за нападением и были какие-либо жертвы.

Как сообщалось в УНН, на выходных в столице Афганистана от взрыва мин пострадали четыре человека.

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