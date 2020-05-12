В Афганістані атакували медцентр "Лікарів без кордонів"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. На лікарню "Лікарів без кордонів" у західній частині афганської столиці Кабула було скоєно напад. Про це пише Reuters із посиланням на джерело у міністерстві внутрішніх справ країни, передає УНН.
"Лікарня, що належить організації "Лікарі без кордонів", знаходиться під атакою", - сказало джерело, додавши, що сили безпеки працюють для протидії нападу, і в той час заступник міністра охорони здоров'я, можливо, відвідував клініку.
Міністерство внутрішніх справ пізніше підтвердило, що на лікарню стався напад.
Агентство не повідомляє, хто стояв за нападом і чи були які-небудь жертви.
Як повідомлялося в УНН, на вихідних у столиці Афганістану від вибуху мін постраждали чотири людини.