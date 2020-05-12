При атаке на медцентр "Врачей без границ" в Кабуле погибли новорожденные

"Преступники напали на больницу в афганской столице Кабуле во вторник, где международная гуманитарная организация "Врачи без границ" развернула роддом, в результате чего погибли 13 человек, в том числе двое новорожденных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в день атаки террорист-смертник нанес удар на похоронах командира полиции с участием членов правительства и члена парламента в восточной провинции Афганистана Нангагар, убив не менее 24 и ранив 68 человек.

На данный момент ни одна организация не взяла ответственности за атаку. Талибан заявил о непричастности к обоим атакам.

В Кабуле атака началась утром, когда по меньшей мере трое вооруженных людей в полицейской форме вошли в больницу, после чего бросали гранаты и открыли стрельбу, сообщили представители правительства. По данным Министерства внутренних дел, в результате нападения были ранены 15 человек. Силы безопасности страны днем ​​ликвидировали нападающих.

Указывается, что в государственной больнице на 100 коек находился роддом "Врачей без границ".

MSF в Twitter подтвердила, что персонал и пациентов эвакуировали. Представители министерства внутренних дел и здравоохранения заявили, что матери, медсестры и дети были среди убитых и раненых.

В то же время, чиновники сообщили, что всего было спасено 100 человек, в том числе трое иностранных граждан.

Как сообщалось в УНН, сегодня утром стало известно, что на больницу "Врачей без границ" в западной части афганской столицы Кабула было совершено нападение.