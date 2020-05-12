При атаке на медцентр "Врачей без границ" в Кабуле погибли новорожденные
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В результате вооруженного нападения на больницу организации "Врачи без границ" в столице Афганистана, Кабуле, во вторник, погибли 13 человек, в том числе двое новорожденных, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Преступники напали на больницу в афганской столице Кабуле во вторник, где международная гуманитарная организация "Врачи без границ" развернула роддом, в результате чего погибли 13 человек, в том числе двое новорожденных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в день атаки террорист-смертник нанес удар на похоронах командира полиции с участием членов правительства и члена парламента в восточной провинции Афганистана Нангагар, убив не менее 24 и ранив 68 человек.
На данный момент ни одна организация не взяла ответственности за атаку. Талибан заявил о непричастности к обоим атакам.
В Кабуле атака началась утром, когда по меньшей мере трое вооруженных людей в полицейской форме вошли в больницу, после чего бросали гранаты и открыли стрельбу, сообщили представители правительства. По данным Министерства внутренних дел, в результате нападения были ранены 15 человек. Силы безопасности страны днем ликвидировали нападающих.
Указывается, что в государственной больнице на 100 коек находился роддом "Врачей без границ".
MSF в Twitter подтвердила, что персонал и пациентов эвакуировали. Представители министерства внутренних дел и здравоохранения заявили, что матери, медсестры и дети были среди убитых и раненых.
В то же время, чиновники сообщили, что всего было спасено 100 человек, в том числе трое иностранных граждан.
Как сообщалось в УНН, сегодня утром стало известно, что на больницу "Врачей без границ" в западной части афганской столицы Кабула было совершено нападение.