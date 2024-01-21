Президенти Польщі та Литви проведуть зустріч у Вільнюсі та обговорять ситуацію в Україні
Київ • УНН
Президент Польщі Анджей Дуда зустрінеться з президентом Литви Гітанасом Науседою у Вільнюсі, щоб обговорити питання безпеки України, підготовку до саміту НАТО та можливий вступ України до ЄС і НАТО.
Президент Польщі Анджей Дуда завітає у неділю до Вільнюса, де зустрінеться з президентом Литви Гітанасом Науседою, щоб обговорити пов’язані з Україною теми. Про це повідомив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Мєшко Павляк, передає УНН.
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Поза сумнівом, головними темами розмов будуть питання безпеки, підготовки до саміту НАТО, ситуація в Україні, питання вступу України до ЄС, а також можливого вступу до НАТО
Під час візиту Дуда візьме участь в урочистих заходах з нагоди Січневого повстання — антиросійського повстання на землях колишньої Речі Посполитої 1863−1864 років, в якому брали участь поляки, литовці, українці та білоруси.
За словами Павляка, в заходах також братимуть участь українська та білоруська делегації. Білорусів представлятиме лідерка демократичних сил Світлана Тихановська.
Польща буде допомагати Україні на шляху до ЄС і НАТО – Дуда 21.11.23, 20:35 • 21132 перегляди