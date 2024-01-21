Президенты Польши и Литвы проведут встречу в Вильнюсе и обсудят ситуацию в Украине

Президент Польши Анджей Дуда посетит в воскресенье Вильнюс, где встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой, чтобы обсудить связанные с Украиной темы. Об этом сообщил глава Бюро международной политики при президенте Польши Мешко Павляк, передает УНН.

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Несомненно, главными темами разговоров будут вопросы безопасности, подготовки к саммиту НАТО, ситуация в Украине, вопрос вступления Украины в ЕС, а также возможного вступления в НАТО рассказал Павляк.

Во время визита Дуда примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Январского восстания - антироссийского восстания на землях бывшей Речи Посполитой 1863-1864 годов, в котором принимали участие поляки, литовцы, украинцы и белорусы.

По словам Павляка, в мероприятиях также будут участвовать украинская и белорусская делегации. Белорусов будет представлять лидер демократических сил Светлана Тихановская.

Польша будет помогать Украине на пути в ЕС и НАТО - Дуда