Президенты Польши и Литвы проведут встречу в Вильнюсе и обсудят ситуацию в Украине
Президент Польши Анджей Дуда встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе, чтобы обсудить вопросы безопасности Украины, подготовку к саммиту НАТО и возможное вступление Украины в ЕС и НАТО.
Украинский бизнес планируют освободить от уплаты налога на выбросы CO2
Украина планирует ввести национальную систему торговли квотами на выбросы CO2 до 2026 года, чтобы освободить местный бизнес от налога на выбросы CO2 при экспорте в ЕС. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов страны планирует подать законопроект об этой системе уже в этом году.
В российском порту Усть-Луга произошел мощный пожар
Местные жители слышали звуки беспилотников, после чего прогремели взрывы и произошел мощный пожар.
Никки Хейли усомнилась в умственных способностях Трампа
Дональд Трамп часто обвинял Джо Байдена в нарушении когнитивных способностей. Теперь он чувствует вкус собственных упреков от претендента Республиканской партии Никки Хейли.
США переосмысливают экспорт газа, Европу это пугает
Переоценка администрацией Байдена экспорта природного газа из США в связи с проблемами изменения климата вызывает беспокойство в европейском энергетическом секторе, который полагается на этот экспорт в условиях продолжающегося конфликта с Россией. Усиление контроля за экспортом газа может привести к обострению напряженности в Европе, особенно если война в Украине продолжится.
Увеличилось количество северокорейских перебежчиков в 2023 году, включая молодежь и элиту
По данным Министерства объединения Южной Кореи, количество северокорейских дезертиров, особенно молодежи и элиты, выросло в 2023 году по сравнению с предыдущими двумя годами. На это повлияли различные факторы, в частности несогласие с режимом Ким Чен Ына и нехватка продовольствия.
Украина нуждается в большем количестве оружия - Подоляк
Советник президента Украины Михаил Подоляк призвал союзников предоставить дополнительное вооружение для поддержки военных усилий страны против России. Он отмечает потребность в высокотехнологичном вооружении и отмечает, что длина линии фронта в 1300 километров требует большего арсенала.
Пентагону запретили покупать аккумуляторы у крупнейших китайских компаний
Американские законодатели ввели в действие запрет на закупку Министерством обороны аккумуляторов у шести крупнейших китайских производителей, включая CATL и BYD, начиная с октября 2027 года. Это правило является частью Закона об ассигнованиях на национальную оборону и имеет целью сориентировать бизнес на надежные материалы и компании, которым можно доверять.
В России суд оправдал участника войны в Украине, обвиняемого в убийстве сослуживца по службе
Российский суд оправдал Заинди Такаева, солдата-контрактника из Чечни, обвиняемого в убийстве своего сослуживца Магомеда Шахбанова в Первомайске, Украина. Решение, которое считается первым известным оправданием участника украинского конфликта, оспаривается в апелляционном порядке.
В Туле раздаются взрывы, возможны попадания - СМИ
Сообщается о взрывах возле российского завода в Туле, где собирают зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С/С1" и бронетехнику. Причиной называют неизвестные БПЛА, которые атаковали территорию.