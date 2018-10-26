Президенту запропонували проводити вибори через "смс"-голосування
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На офіційному сайті Президента України зареєстрована петиція про запровадження в Україні голосування на виборах шляхом відправки “смс” повідомлень, передає УНН.
“Вибори в Україні через "смс" та голосування за важливі рішення для країни за номером телефону, привязаного до паспорту ... та заборона вільного продажу сім-карт. Це дасть можливість народу України приймати рішення швидше. Важливі рішення для країни висвітлювати по телебаченню і відкривати час для голосування", — йдеться у петиції.
Така електронна петиція була зареєстрована 23 жовтня і наразі набрала тільки 52 голоси з 25 тис. потрібних.
Як повідомляв УНН, Президента засипали петиціями щодо скасування підвищення цін на газ.