Президенту предложили проводить выборы через "смс"-голосование
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. На официальном сайте Президента Украины зарегистрирована петиция о введении в Украине голосования на выборах путем отправки "смс" сообщений, передает УНН.
"Выборы в Украине через "смс" и голосования за важные решения для страны по номеру телефона, привязанного к паспорту ... и запрет свободной продажи сим-карт. Это даст возможность народу Украины принимать решения быстрее. Важные решения для страны освещать по телевидению и открывать время для голосования", - говорится в петиции.
Такая электронная петиция была зарегистрирована 23 октября и пока набрала только 52 голоса из 25 тыс. необходимых.
Как сообщал УНН, Президента засыпали петициями об отмене повышения цен на газ.