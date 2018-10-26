Президенту предложили проводить выборы через "смс"-голосование

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 23291 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 110380 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 118443 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 157289 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149098 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138768 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129432 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 175015 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118176 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141711 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президенту предложили проводить выборы через "смс"-голосование

Президенту предложили проводить выборы через "смс"-голосование

Киев  •  УНН

 • 11147 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. На официальном сайте Президента Украины зарегистрирована петиция о введении в Украине голосования на выборах путем отправки "смс" сообщений, передает УНН.

"Выборы в Украине через "смс" и голосования за важные решения для страны по номеру телефона, привязанного к паспорту ... и запрет свободной продажи сим-карт. Это даст возможность народу Украины принимать решения быстрее. Важные решения для страны освещать по телевидению и открывать время для голосования", - говорится в петиции.

Такая электронная петиция была зарегистрирована 23 октября и пока набрала только 52 голоса из 25 тыс. необходимых.

Как сообщал УНН, Президента засыпали петициями об отмене повышения цен на газ.

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