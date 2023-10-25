Президентка Словаччини призначила четвертий уряд Фіцо

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Міністри на чолі з новим прем'єром прибули до президентського палацу незадовго до 15:00 за місцевим часом, вказує Noviny PLUS.

"На парламентських виборах громадяни висловили свою волю демократичним шляхом. Моє завдання — поважати результати виборів і призначити уряд, який буде відповідати умовам належного функціонування. Цей момент стався сьогодні", – сказала Зузана Чапутова, яку цитує Aktuality, після призначення нового уряду.

Президентка Словаччини привітала запевнення нової урядової коаліції, що вона розглядає членство Словаччини в ЄС та НАТО як наступність. "Я вірю, що ви продовжите політику добросусідства і щодо східного сусіда, який перебуває у тяжкому становищі", - сказала Чапутова, яку цитує ČTK. Східний сусід Словаччини - Україна.

Вона також підкреслила, що уряд очікують такі виклики, як відновлення фінансів, підвищення доступності медичної допомоги чи якості освіти, а також виконання етапів Плану відновлення. У президентському палаці Чапутова закликала уряд показати, що він представляє усі 5,5 мільйона громадян. У цьому контексті вона згадала меншини, про які, за її словами, не можна забувати.

Новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на початку свого виступу подякував президенту країни за призначення міністрів. "Словацька Республіка подолала великі перешкоди під час свого створення", - каже Фіцо. Він підкреслив, що сьогодні він бере на себе управління дуже "розбитим суспільством", і сьогодні Словаччина "ступила на правильну ногу".

"За три з половиною роки величезна кількість речей була свідомо проігнорована", - звернувся до президента прем'єр-міністр Фіцо. "Ви почуєте словацький голос від словацького уряду та міністерств, ви побачите реалізацію суверенної словацької зовнішньої політики, ви побачите професійну діяльність", - продовжив він, пообіцявши, що громадяни будуть жити краще після його уряду.

Хто увійшов в уряд Словаччини

Як повідомляє ta3, урядову коаліцію сформували партії Smer-SD, Hlas-SD і SNS. Вони розподілили посади в уряді у співвідношенні 7:7:3.

Від Smer-SD - Роберт Каліняк (віце-прем'єр-міністр, Міністерство оборони), Ладислав Каменіцкі (Міністерство фінансів), Річард Такач (Міністерство сільського господарства), Юрай Бланар (Міністерство закордонних справ), Борис Суско (Міністерство юстиції) та Йозеф Раж-молодший (Міністерство транспорту).

Hlas-SD в уряді представлятимуть Ерік Томаш (Міністерство праці), Зузана Долінкова (Міністерство охорони здоров’я), Річард Раші (Міністерство інвестицій та інформатизації), Петер Кмец (віце-прем’єр-міністр з плану відновлення), Деніса Сакова (віце-прем’єр-міністр, Міністерство економіки), Томаш Друкер (Міністерство освіти) та Матуш Шутай Ешток (Міністерство внутрішніх справ).

Міністерські крісла від SNS займуть Томаш Тараба (віце-прем’єр-міністр, Міністерство навколишнього середовища) та Мартіна Шимковічова (Міністерство культури). представник партіх також очолить нове Міністерство спорту і туризму, яке має бути створене з січня 2024 року.

Своєю чергою у парламенті країни, який сьогодні зібрався вперше після виборів 30 вересня, законодавці обрали Петера Пеллегріні спікером парламенту. За пропозицію коаліції проголосував 131 із 146 парламентарів, 11 були проти, четверо утрималися. Він змінить нинішнього спікера Бориса Коллара.

Після призначення нового уряду в президентському палаці продовжиться засідання парламенту, а також має зібратися на зустріч уряд на чолі з Робертом Фіцо. Він поспішав призначити свій уряд, щоб встигнути на завтрашній саміт ЄС у Брюсселі.

Нагадаємо

Президентка Словаччини вирішила призначити новий уряд після заміни кандидата від SNS на посаду очільника Міністерства навколишнього середовища.