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Президент Словакии назначила четвертое правительство Фицо

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент Словакии Зузана Чапутова в среду назначила новое правительство во главе с лидером Smer Робертом Фицо в качестве премьер-министра. Это ознаменовало начало его четвертого четырехлетнего срока на посту главы правительства Словацкой Республики, пишет УНН со ссылкой на словацкие СМИ.

Президент Словакии назначила четвертое правительство Фицо

Детали

Министры во главе с новым премьером прибыли в президентский дворец незадолго до 15:00 по местному времени, указывает Noviny PLUS.

"На парламентских выборах граждане выразили свою волю демократическим путем. Моя задача — уважать результаты выборов и назначить правительство, которое будет соответствовать условиям надлежащего функционирования. Этот момент произошел сегодня", – сказала Зузана Чапутова, которую цитирует Aktuality, после назначения нового правительства.

Президент Словакии приветствовала заверение новой правительственной коалиции, что она рассматривает членство Словакии в ЕС и НАТО как преемственность. "Я верю, что вы продолжите политику добрососедства и по отношению к восточному соседу, который находится в тяжелом положении", - сказала Чапутова, которую цитирует ČTK. Восточный сосед Словакии – Украина.

Она также подчеркнула, что правительству предстоят такие вызовы, как восстановление финансов, повышение доступности медицинской помощи или качества образования, а также выполнение этапов Плана восстановления. В президентском дворце Чапутова призвала правительство показать, что оно представляет все 5,5 миллиона граждан. В этом контексте она упомянула меньшинства, о которых, по ее словам, нельзя забывать.

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо в начале своего выступления поблагодарил президента страны за назначение министров. "Словацкая Республика преодолела большие препятствия во время своего создания", - говорит Фицо. Он подчеркнул, что сегодня он берет на себя управление очень "разбитым обществом", и сегодня Словакия "ступила на правильную ногу".

"За три с половиной года огромное количество вещей было сознательно проигнорировано", - обратился к президенту премьер-министр Фицо. "Вы услышите словацкий голос от словацкого правительства и министерств, вы увидите реализацию суверенной словацкой внешней политики, вы увидите профессиональную деятельность", - продолжил он, пообещав, что граждане будут жить лучше после его правительства.

Кто вошел в правительство Словакии

Как сообщает ta3, правительственную коалицию сформировали партии Smer-SD, Hlas-SD и SNS. Они распределили должности в правительстве в соотношении 7:7:3.

От Smer-SD - Роберт Калиняк (вице-премьер-министр, Министерство обороны), Ладислав Каменицки (Министерство финансов), Ричард Такач (Министерство сельского хозяйства), Юрай Бланар (Министерство иностранных дел), Борис Суско (Министерство юстиции) и Йозеф Раж-младший (Министерство транспорта).

Hlas-SD в правительстве будут представлять Эрик Томаш (Министерство труда), Зузана Долинкова (Министерство здравоохранения), Ричард Раши (Министерство инвестиций и информатизации), Петер Кмец (вице-премьер-министр по плану восстановления), Дениса Сакова (вице-премьер-министр, Министерство экономики), Томаш Друкер (Министерство образования) и Матуш Шутай Эшток (Министерство внутренних дел).

Министерские кресла от SNS займут Томаш Тараба (вице-премьер-министр, Министерство окружающей среды) и Мартина Шимковичова (Министерство культуры). Представитель партии также возглавит новое Министерство спорта и туризма, которое должно быть создано с января 2024 года.

В свою очередь в парламенте страны, который сегодня собрался впервые после выборов 30 сентября, законодатели избрали Петера Пеллегрини спикером парламента. За предложение коалиции проголосовал 131 из 146 парламентариев, 11 были против, четверо воздержались. Он сменит нынешнего спикера Бориса Коллара.

После назначения нового правительства в президентском дворце продолжится заседание парламента, а также должно собраться на встречу правительство во главе с Робертом Фицо. Он спешил назначить свое правительство, чтобы успеть на завтрашний саммит ЕС в Брюсселе.

Напомним

Президент Словакии решила назначить новое правительство после замены кандидата от SNS на должность главы Министерства окружающей среды.

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