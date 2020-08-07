Експрезидентка Аргентини подала до суду на Google через "некоректну видачу в пошуковику"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Віце-президентка Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер звернулася до суду зі скаргою на компанію Google через некоректну видачі в однойменній пошуковій системі, передає УНН.
“Сьогодні я звернулася в суд з проханням в терміновому порядку провести комп’ютерну експертизу щодо Google, результати якої стануть доказом для скарги”, — написала вона в четвер в Twitter.
За її словами, “17 травня Google опублікував брехливу і образливу інформацію” про неї. “Нанесений збиток повинен бути компенсований”, — додала вона.
У документі, поданому юристами Фернандес де Кіршнер, яка займала посаду глави держави з 2007 по 2015 роки, йдеться, що 17 травня на вимогу “Крістіна Фернандес де Кіршнер” на сторінці з результатами пошуку зверху значилася не її діюча посада віце-президента, а фраза “злодій Аргентинської Республіки”.
Як стверджує Фернандес де Кіршнер, якщо вона виграє суд і отримає компенсацію, то пожертвує ці гроші дитячій лікарні.
Como saben, el 17 de mayo Google publicó información falsa y ofensiva contra mi persona, provocando un daño que debe ser reparado.— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 6, 2020
Por eso, la acción judicial también pretende plantear una cuestión compleja y profunda, propia de los tiempos que corren: ¿Existe algún tipo de defensa para las personas que resultan víctimas de este tipo de acciones perpetradas por un gigante informático como Google?— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 6, 2020