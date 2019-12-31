Президенти України та Росії висловились за розвиток двосторонніх відносин у 2020 році - Кремль

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Президенти України та Росії Володимир зеленський та Володимир Путін обмінялися привітаннями з нагоди Нового року. Висловилися за розвиток російсько-українських відносин у 2020 році, передає УНН із посиланням на пресслужбу Кремля.