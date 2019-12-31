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Президенти України та Росії висловились за розвиток двосторонніх відносин у 2020 році - Кремль

Президенти України та Росії висловились за розвиток двосторонніх відносин у 2020 році - Кремль

Київ • УНН

 • 42770 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Президенти України та Росії Володимир зеленський та Володимир Путін обмінялися привітаннями з нагоди Нового року. Висловилися за розвиток російсько-українських відносин у 2020 році, передає УНН із посиланням на пресслужбу Кремля.

У Кремлі відзначили, що телефонна розмова відбулась з ініціативи української сторони.

“Підкреслена важливість укладеної напередодні „пакетної“ угоди, яка передбачає продовження з 1 січня 2020 року безперебійного транзиту російського газу до Європи через територію України. Відзначено конструктивний характер минулих переговорів, підсумки яких створюють сприятливу атмосферу для вирішення інших двосторонніх проблем”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, за інформацією Кремля, дана позитивна оцінка проведеним 29 грудня між Києвом і Донбасом обміну утримуваних осіб за принципом “всіх встановлених на всіх встановлених”.

“Констатовано, що це йде в руслі домовленостей, досягнутих на саміті „нормандської четвірки“ в Парижі 9 грудня, сприяє зміцненню взаємної довіри. Акцентована на необхідності продовження послідовної реалізації мінського „Комплексу заходів“...”, — йдеться у повідомленні.

Президенти обмінялися привітаннями з нагоди Нового року. Висловилися за розвиток російсько-українських відносин у 2020 році, зазначили у Кремлі.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Очільники держав привітали один одного з прийдешніми святами та проведеним взаємним звільненням утримуваних осіб, що відбулося 29 грудня. Також сторони привітали укладення контракту на транзит російського газу територією України, підписаного напередодні.

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