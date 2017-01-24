Президенти України і Фінляндії розпочали переговори тет-а-тет
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко і президент Фінляндії Саулі Нііністьо розпочали переговори тет-а-тет. Про це речник Глави держави Святослав Цеголко написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Президенти України і Фінляндії проводять переговори тет-а-тет”, — написав С.Цеголко.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко розпочав офіційний візит до Фінляндської Республіки.
Програмою візиту 24 січня відбудеться зустріч П.Порошенка з Президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо у форматі “віч-на-віч”. Також відбудуться переговори у розширеному складі під головуванням президентів двох країн за результатами яких заплановано підписання двостороннього документа.
У програмі візиту також зустріч Президента України з прем’єр-міністром Фінляндської Республіки Юхою Сіпіле та спікером парламенту цієї країни Марією Лохелою.
П.Порошенко також зустрінеться з представниками місцевої української громади та відвідає Музей маршала Карла Густава Маннергейма.