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Президенти України і Фінляндії розпочали переговори тет-а-тет

Президенти України і Фінляндії розпочали переговори тет-а-тет

Київ • УНН

 • 9421 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко і президент Фінляндії Саулі Нііністьо розпочали переговори тет-а-тет. Про це речник Глави держави Святослав Цеголко написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

“Президенти України і Фінляндії проводять переговори тет-а-тет”, — написав С.Цеголко.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко розпочав офіційний візит до Фінляндської Республіки.

Програмою візиту 24 січня відбудеться зустріч П.Порошенка з Президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо у форматі “віч-на-віч”. Також відбудуться переговори у розширеному складі під головуванням президентів двох країн за результатами яких заплановано підписання двостороннього документа.

У програмі візиту також зустріч Президента України з прем’єр-міністром Фінляндської Республіки Юхою Сіпіле та спікером парламенту цієї країни Марією Лохелою.

П.Порошенко також зустрінеться з представниками місцевої української громади та відвідає Музей маршала Карла Густава Маннергейма.

Українські Національні Новини

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