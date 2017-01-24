Президенты Украины и Финляндии начали переговоры тет-а-тет

"Президенты Украины и Финляндии проводят переговоры тет-а-тет", - написал С.Цеголко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Финляндскую Республику.

24 января состоится встреча П.Порошенко с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте в формате "с глазу на глаз". Также состоятся переговоры в расширенном составе под председательством президентов двух стран по итогам которых запланировано подписание двустороннего документа.

В программе визита также встреча Президента Украины с премьер-министром Финляндской Республики Юхой Сипила и спикером парламента этой страны Марией Лохела.

П.Порошенко также встретится с представителями местной украинской общины и посетит Музей маршала Карла Густава Маннергейма.