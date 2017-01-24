Президенты Украины и Финляндии начали переговоры тет-а-тет
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и президент Финляндии Саули Ниинисте начали переговоры тет-а-тет. Об этом спикер Главы государства Святослав Цеголко написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Президенты Украины и Финляндии проводят переговоры тет-а-тет", - написал С.Цеголко.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Финляндскую Республику.
24 января состоится встреча П.Порошенко с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте в формате "с глазу на глаз". Также состоятся переговоры в расширенном составе под председательством президентов двух стран по итогам которых запланировано подписание двустороннего документа.
В программе визита также встреча Президента Украины с премьер-министром Финляндской Республики Юхой Сипила и спикером парламента этой страны Марией Лохела.
П.Порошенко также встретится с представителями местной украинской общины и посетит Музей маршала Карла Густава Маннергейма.