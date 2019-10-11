Президент звільнив голову Лубенської РДА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Тетяни Качаненко з посади голови Лубенської районної державної адміністрації Полтавської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на розпорядження Президента №348/2019-рп від 11 жовтня.
"Звільнити Качаненко Тетяну Петрівну з посади голови Лубенської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України", - йдеться в тексті указу.
Як повідомляв УНН, раніше Зеленський підписав низку розпоряджень, якими звільнив 6 голів райдержадміністрацій у Рівненській області.