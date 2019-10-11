Президент уволил главу Лубенской РГА

КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Татьяны Качаненко с должности главы Лубенской районной государственной администрации Полтавской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на распоряжение Президента №348/2019-рп от 11 октября.