Президент уволил главу Лубенской РГА
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Татьяны Качаненко с должности главы Лубенской районной государственной администрации Полтавской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на распоряжение Президента №348/2019-рп от 11 октября.
"Уволить Качаненко Татьяну Петровну с должности главы Лубенской районной государственной администрации Полтавской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", - говорится в тексте указа.
Как сообщал УНН, ранее Зеленский подписал ряд распоряжений, которыми уволил 6 глав райгосадминистраций в Ровенской области.