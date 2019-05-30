Президент зустрівся з родинами полонених українців

КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з рідними та близькими українців, які незаконно утримуються в Російській Федерації та перебувають у полоні проросійських бойовиків на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей і в Криму. Про це повідомляє УНН, посилаючись на прес-службу АП.