Президент зустрівся з родинами полонених українців
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з рідними та близькими українців, які незаконно утримуються в Російській Федерації та перебувають у полоні проросійських бойовиків на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей і в Криму. Про це повідомляє УНН, посилаючись на прес-службу АП.
"Ми запросили вас усіх, щоб вислухати, обмінятися думками та зрозуміти, як можна прискорити повернення наших хлопців", – звернувся Володимир Зеленський до учасників під час зустрічі.
Глава держави повідомив, що за останні кілька днів він провів зустрічі та наради з Уповноваженою Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою, начальником Генерального штабу Русланом Хомчаком та колишніми представниками України у Тристоронній контактній групі, щоб детально розібратися у питанні звільнення українців.
Президент наголосив на важливості співпраці влади, родичів полонених і представників громадськості, які борються за визволення полонених.
"Нам необхідна консолідована позиція та координація зусиль усіх правозахисників, представників громадських організацій, волонтерів заради повернення наших полонених додому", – підкреслив Володимир Зеленський.
Учасники зустрічі також відзначили важливість прийняття законопроекту про статус військовополонених.
Як повідомляв УНН, Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі у слуханнях арбітражного трибуналу стосовно спору між Україною та Російською Федерацією щодо прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці.