Президент заявив, що його не влаштовують темпи покращення життя українців
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, його не влаштовують темпи покращення життя українців. Про це він сказав під час прес-конференції на тему “Виклики — 2018”, передає кореспондент УНН.
“Від багатьох інших реформ більшість українців, на жаль, поки що не відчувають позитивного ефекту, бо життя українців значно не покращилося. Рівень життя, особливо підкошеною війною, економічною агресією України, тільки-но починає відновлюється. Темпи надто повільні і мене, як Президента, не влаштовують”, — заявив він.
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Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що безвізовий режим з ЄС для України не буде призупинений.