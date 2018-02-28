Президент заявил, что его не устраивают темпы улучшения жизни украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, его не устраивают темпы улучшения жизни украинцев. Об этом он сказал во время пресс-конференции на тему "Вызовы - 2018", передает корреспондент УНН.
"От многих других реформ большинство украинцев, к сожалению, пока не чувствуют положительного эффекта, потому что жизнь украинцев значительно не улучшилась. Уровень жизни, особенно подкошенный войной, экономической агрессией Украины, только начинает восстанавливается. Темпы слишком медленные и меня, как Президента, не устраивают", - заявил он.
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Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что безвизовый режим с ЕС для Украины не будет приостановлен.