Президент заборонив спецоперації в Криму - І.Фріз
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Народний депутат, Голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз заявила, що Президент України Петро Порошенко заборонив проведення спецоперацій у Криму, тому ФСБ не могла затримати там “українських диверсантів”, передає УНН із посиланням на “112 Україна”.
За словами І.Фріз, стратегія України по поверненню півострова лежить в дипломатичній та мирній площині.
“Повернення Криму лежить виключно в дипломатичній та мирній площині, яку задекларував свого часу Президент. Він також заборонив, з огляду на це, проведення будь-яких спецоперацій на території анексованого Криму. Окрім того, що подібні дії будуть нести загорозу життю військовослужбовців, вони не принесуть жодної користі”, — сказала І.Фріз.
У зв’язку з цим, вона висловила переконання, що заява ФСБ РФ про затримання українських диверсійних груп у Криму, є фікцією та провокацією.
Нагадаємо, Федеральна служба безпеки РФ повідомила про затримання в Севастополі в анексованому Криму "членів диверсійно-терористичної групи української розвідки".