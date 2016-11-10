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15 марта, 19:03 • 111605 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156269 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131399 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124391 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109274 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103763 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100291 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Президент запретил спецоперации в Крыму - И.Фриз

Президент запретил спецоперации в Крыму - И.Фриз

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Народный депутат, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз заявила, что Президент Украины Петр Порошенко запретил проведение спецопераций в Крыму, поэтому ФСБ не могла задержать там "украинских диверсантов", передает УНН со ссылкой на "112 Украина".

По словам И.Фриз, стратегия Украины по возвращению полуострова лежит в дипломатической и мирной плоскости.

"Возвращение Крыма лежит исключительно в дипломатической и мирной плоскости, которую задекларировал в свое время Президент. Он также запретил, учитывая это, проведение любых спецопераций на территории аннексированного Крыма. Кроме того, что подобные действия будут нести возможные угрозы жизни военнослужащих, они не принесут никакой пользы", - сказала И.Фриз.

В связи с этим, она выразила убеждение, что заявление ФСБ РФ о задержании украинских диверсионных групп в Крыму, является фикцией и провокацией.

Напомним, Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании в Севастополе в аннексированном Крыму "членов диверсионно-террористической группы украинской разведки".

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