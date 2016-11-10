Президент запретил спецоперации в Крыму - И.Фриз
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Народный депутат, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз заявила, что Президент Украины Петр Порошенко запретил проведение спецопераций в Крыму, поэтому ФСБ не могла задержать там "украинских диверсантов", передает УНН со ссылкой на "112 Украина".
По словам И.Фриз, стратегия Украины по возвращению полуострова лежит в дипломатической и мирной плоскости.
"Возвращение Крыма лежит исключительно в дипломатической и мирной плоскости, которую задекларировал в свое время Президент. Он также запретил, учитывая это, проведение любых спецопераций на территории аннексированного Крыма. Кроме того, что подобные действия будут нести возможные угрозы жизни военнослужащих, они не принесут никакой пользы", - сказала И.Фриз.
В связи с этим, она выразила убеждение, что заявление ФСБ РФ о задержании украинских диверсионных групп в Крыму, является фикцией и провокацией.
Напомним, Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании в Севастополе в аннексированном Крыму "членов диверсионно-террористической группы украинской разведки".