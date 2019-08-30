Президент вніс до ВРУ законопроект про зміни до Конституції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Проект закону “Про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)”, внесений Президентом України Володимиром Зеленським, на розгляд парламенту пропонує розширити перелік суб’єктів законодавчої ініціативи, повідомляє УНН.
“Перелік суб’єктів права законодавчої ініціативи, визначений на сьогодні статтею 93 Конституції України, є звуженим та позбавляє можливості виступати таким суб’єктом безпосередньо народ України як єдине джерело влади”, — йдеться у пояснювальній записці.
Законопроектом пропонується доповнити перелік суб’єктів права законодавчої ініціативи, визначених статтею 93 Конституції України, таким суб’єктом, як народ.
Також визначається, що всі суб’єкти законодавчої ініціативи, яких пропонується закріпити у Конституції України, реалізують її у випадках і порядку, визначених Конституцією і законами України.
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Крім того, пропонується доповнити Конституцію України нормою щодо законодавчої процедури, згідно із якою закон приймається відповідно до вимог законодавчої процедури, визначеної Конституцією України та законами України.
Нагадаємо, у парламенті вже зареєстровано щонайменше 48 законопроектів, поданих народними депутатами ВР 9 скликання.