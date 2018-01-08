Президент відвідав родину Героя України, танкіста Є.Межевікіна
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко відвідав родину Героя України, танкіста Євгена Межевікіна. Про це Президент написав на своїй сторінці у twitter, передає УНН.
"Зустріч з Героєм України, танкістом Євгеном Межевікіним та його родиною – одна з тих, які неможливо забути. Але найбільше запало в душу зізнання Андрійка – сина Євгена – про те, що він хоче стати танкістом, як і тато. Пишаємося справжніми захисниками!", - написав він.
Нагадаємо, Президент України П.Порошенко взнав, що українське суспільство втомлене, зневірене і все ще не відчуває позитивних змін.