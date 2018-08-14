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Президент Венесуели повідомив, що країна готова до грошової реформи

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро вважає, що його країна повністю готова до економічної реформи, яка відбудеться 20 серпня. Про це він заявив у понеділок в ефірі державного телебачення, повідомляє УНН.

Президент Венесуели повідомив, що країна готова до грошової реформи

“Ми підготовлені в технічному, політичному, інституційному, а також фінансовому відношенні до (реформи) 20 серпня, щоб почати новий грошовий курс. Я прошу підтримки всієї країни. Оголошую 20 серпня неробочим днем”, — заявив Мадуро.

Лідер Венесуели також підкреслив, що його країна рухається “до нормалізації, до країни з відчутною стабільністю з планом відновлення, зростання і економічного процвітання”. “Ми працюємо над програмою відновлення, ми демонтуємо ту порочну систему, яку ми встановили через економічну війни”, — додав президент.

20 серпня влада Боліваріанської Республіки збирається провести деномінацію, забравши з купюр п’ять нулів, і прив’язати нову валюту — суверенний болівар — до венесуельської криптовалюти петро. Вартість однієї її одиниці прирівняна до вартості бареля видобутої в країні нафти.

Як повідомляв УНН, католицька церква стурбована діями влади Венесуели після замаху на Мадуро.

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