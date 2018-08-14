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Президент Венесуэлы сообщил, что страна готова к денежной реформе

Киев • УНН

 • 8319 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что его страна полностью готова к экономической реформе, которая состоится 20 августа. Об этом он заявил в понедельник в эфире государственного телевидения, сообщает УНН.

Президент Венесуэлы сообщил, что страна готова к денежной реформе

“Мы подготовлены в техническом, политическом, институциональном, а также финансовом отношении к (реформе) 20 августа, чтобы начать новый денежный курс. Я прошу поддержки всей страны. Объявляю 20 августа нерабочим днем”, — заявил Мадуро.

Лидер Венесуэлы также подчеркнул, что его страна движется “к нормализации, к стране с ощутимой стабильностью с планом восстановления, роста и экономического процветания”. “Мы работаем над программой восстановления, мы демонтируем ту порочную систему, которую мы установили из-за экономической войны”, — добавил президент.

20 августа власти Боливарианской Республики собираются провести деноминацию, убрав с купюр пять нулей, и привязать новую валюту — суверенный боливар — к венесуэльской криптовалюте петро. Стоимость одной ее единицы приравнена к стоимости барреля добываемой в стране нефти.

Как сообщал УНН, католическая церковь обеспокоена действиями власти Венесуэлы после покушения на Мадуро.

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