Президент України зустрівся з мерами чотирьох польських "міст-рятівників"

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"Разом із Прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким зустрілися з мерами польських міст, які були відзначені почесною відзнакою України “Місто-рятівник”. Дякую меру Жешува Конраду Фійолеку, меру Перемишля Войчєху Бакуну, меру Любліна Кшиштофу Жуку, меру Хелма Якубу Банашеку за безпрецедентну підтримку, надану українцям у найтяжчий період, коли мільйони наших громадян були змушені шукати порятунку від війни", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підписали протокол про постачання оборонної техніки Україні. Зокрема, БТР Rosomak.

До погодженого нового оборонного пакета допомоги Україні від Польщі входить, зокрема, БТР Rosomak, самохідні міномети Rak, системи ППО “Перун” та МіГи.