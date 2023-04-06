Президент Украины встретился с мэрами четырех польских "городов-спасателей"

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"Вместе с Премьер-министром Польши Матеушем Моравецким встретились с мэрами польских городов, которые были отмечены почетным знаком отличия Украины “Город-спасатель”. Спасибо мэру Жешува Конраду Фийолеку, мэру Перемышля Войчеху Бакуну, мэру Люблина Кшиштофу Жуку, мэру Хелма Якубу Банашеку за беспрецедентную поддержку, оказанную украинцам в тяжелейший период, когда миллионы наших граждан были вынуждены искать спасения от войны", - отметил Зеленский.

Напомним

Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подписали протокол о поставках оборонной техники Украине. В частности, БТР Rosomak.

В согласованный новый оборонный пакет помощи Украине от Польши входит, в частности, БТР Rosomak, самоходные минометы Rak, системы ПВО “Перун” и МиГи.