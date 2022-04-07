Президент України прокоментував нові санкції проти росії

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"Сьогодні західні держави оголосили про новий пакет санкцій проти російської федерації. Блокуються нові інвестиції в росію, застосовуються обмеження проти кількох системних банків у росії, додаються персональні санкції, а також іще інші обмеження", - сказав президент.

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Зеленський зазначив, що цей пакет має ефектний вигляд, але цього замало.

"Навряд чи його можна назвати співмірним із тим злом, яке світ побачив у Бучі. Із тим злом, яке продовжується в Маріуполі, в обстрілах Харкова, у намаганні росії розпочати новий глобальний кривавий наступ на Донбасі", - сказав він.

Президент додав, що Україна продовжить наполягати на повному блокуванні російської банківської системи від міжнародних фінансів.

"Також продовжимо наполягати на тому чи іншому форматі відмови демократичного світу від російської нафти. Саме нафтовий експорт – це одна з основ російської агресивності. Одна з основ того, що керівництво росії може дозволити собі ставитися несерйозно до переговорів про припинення війни і про звільнення української території", - сказав Зеленський.

За його словами, деякі політики зараз все ще не можуть визначитися: як же обмежити потік нафтодоларів і нафтоєвро в росію, щоб не поставити під удар власні економіки.

"Але для того люди і йдуть у політику, щоб вирішувати такі завдання, складні завдання. Вирішувати їх швидко та принципово. Якщо ж не здатні, то не варто було й починати займатися політичною діяльністю. Ембарго на постачання російської нафти все одно буде застосоване. Формат буде знайдений. Питання лише в тому, скільки ще українців, скільки ще українок російські військові встигнуть убити, щоб ви, деякі політики – і ми вас знаємо, десь позичили собі трохи рішучості", - наголосив глава держави.

Зеленський подякував Казначейству США за призупинення можливості росії використовувати рахунки в американських банках та відповідні активи для обслуговування боргу.

"Це відчутно. І я вдячний за це. Але для зупинки війни треба зробити ще значно більше", - підкреслив президент України.

Він заявив, якщо не буде справді болісного пакету санкцій проти росії і якщо не буде необхідного нашій країні постачання зброї, щодо якої Україна зверталася багато разів, "то це буде розглядатися росією як дозвіл іти далі, як дозвіл наступати, як дозвіл розпочати нову криваву хвилю на Донбасі".

"Ще можна цього не допустити. Ще можна запровадити такі санкції, на яких наполягає Україна. Наполягає наш народ. Ще можна дати нам таку зброю, яка реально зупинить цю агресію. Захід може це зробити. Так само, як міг застосувати превентивні санкції ще минулого року, щоб не почалося це вторгнення. Якщо ж помилка буде зроблена знову, якщо превентивних дій не буде вдруге, то це стане історичною помилкою для всього західного світу", - наголосив він.

Нагадаємо

Зеленський заявив, що російські військові змінили тактику й намагаються прибирати з вулиць та з підвалів на захоплених територіях убитих українців, щоб сховати докази своїх злочинів.