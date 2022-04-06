Зеленський: керівництво рф злякалось, тому російські військові намагаються сховати докази вбивств цивільних

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"Схоже, що в російському керівництві справді злякалися того, що гнів світу через побачене в Бучі повториться і через побачене в інших містах, звідки ми неодмінно виб'ємо окупантів. У нас є інформація про те, що російські військові змінили тактику й намагаються прибирати з вулиць та з підвалів на захопленій території убитих людей. Убитих українців. Це виключно намагання сховати докази і більше нічого. Але в них не вийде, бо вбили дуже багато", - сказав він.

Зеленський додав, що у ворогів не вийде уникнути відповідальності.

"Ми знаємо вже про тисячі зниклих безвісти людей. Ми знаємо вже про тисячі людей, які можуть бути або депортовані в росію, або вбиті. Інших варіантів їхньої долі немає. Ситуація зараз така, що завдяки об'єктивному розслідуванню, завдяки свідкам, завдяки супутниковому нагляду за подіями на землі, завдяки іншим інструментам, які допомагають встановити правду, ми з'ясуємо всі обставини щодо більшості наших зниклих громадян", - сказав він.

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Президент наголосив, що рф може відмовитися від подальшої агресії проти України, і тоді наслідки для країни та населення будуть не такими нищівними.

"Якщо світ почав дискусію про те, чи допустимо називати геноцидом те, що зробили російські військові на території України, то пошук правди вже неможливо зупинити. Це вже не відкотиш назад. Можна лише швидше відмовитись від подальшої агресії проти України і тим самим спробувати хоча б якось скоротити шкоду для російської державності, і для тих, хто особисто ухвалює в росії ключові рішення. Якщо ж нічого не зміниться, то це самогубство. Самогубство для усіх, хто обере продовження війни", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Зеленський заявив, що у світі всерйоз змінюється ставлення до росії після побаченого у Бучі, також він звернувся до росіян та закликав вимагати припинення війни, яку розв'язала рф.