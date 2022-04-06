Зеленский: руководство рф испугалось, поэтому российские военные пытаются спрятать доказательства убийств гражданских

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"Похоже, что в российском руководстве действительно испугались того, что гнев мира из-за увиденного в Буче повторится и из-за увиденного в других городах, откуда мы непременно выбьем оккупантов. У нас есть информация о том, что российские военные сменили тактику и пытаются убирать с улиц и из подвалов на захваченной территории убитых людей. Убитых украинцев. Это исключительно попытка спрятать улики и больше ничего. Но у них не получится, потому что убили очень много", - сказал он.

Зеленский добавил, что у врагов не получится избежать ответственности.

"Мы знаем уже о тысячах пропавших без вести людей. Мы знаем уже о тысячах людей, которые могут быть либо депортированы в россию, либо убиты. Других вариантов их судьбы нет. Ситуация сейчас такова, что благодаря объективному расследованию, благодаря свидетелям, благодаря спутниковому надзору за событиями на Земле, благодаря другим инструментам, которые помогают установить правду, мы выясним все обстоятельства в отношении большинства наших пропавших граждан", - сказал он.

Детали

Президент подчеркнул, что рф может отказаться от дальнейшей агрессии против Украины, и тогда последствия для страны и населения будут не такими разрушительными.

"Если мир начал дискуссию о том, допустимо ли называть геноцидом то, что сделали российские военные на территории Украины, то поиск правды уже невозможно остановить. Это уже не откатишь назад. Можно лишь скорее отказаться от дальнейшей агрессии против Украины и тем самым попытаться хотя бы как-то сократить вред для российской государственности, и для тех, кто лично принимает в россии ключевые решения. Если же ничего не изменится, то это самоубийство. Самоубийство для всех, кто выберет продолжение войны", - отметил Зеленский.

Напомним

Зеленский заявил, что в мире всерьез меняется отношение к россии после увиденного в Буче, также он обратился к россиянам и призвал требовать прекращения войны, которую развязала рф.