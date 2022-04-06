Нацизм не має майбутнього: Зеленський звернувся до росіян

Цитата

"Схоже, у світі нарешті серйозно змінюється ставлення до сучасної російської держави. Після того, що світ побачив у Бучі, коли російські війська звідти вийшли. Тепер ставлення до всіх у росії буде простим: або підтримуєш пошук миру, або підтримуєш нічим не виправдані масові вбивства", - сказав президент.

Деталі

Зеленський звернувся до росіян та заявив, що вбиті українці та українки у Бучі, в Ірпені та в інших містах, в які заходили російські війська, – це останній аргумент. Останній аргумент для кожного громадянина росії, щоб визначитись: за війну вони чи за мир.

"Якщо за війну, то ви назавжди - до кінця життя - будете ізгоями і врешті-решт втратите все. А якщо за мир, якщо у вас є хоч трохи сорому за те, що роблять російські війська в Україні, то для таких громадян росії зараз є ключовим моментом: потрібно вимагати – саме вимагати – припинення війни. Краще зараз, вимагаючи світу, щось втратити, якось зіткнутися з російською репресивною машиною, ніж якщо вас до кінця життя прирівнюватимуть до нацистів. Це стосується не лише будь-яких громадських персон у росії, не лише бізнесменів, а й пересічних громадян", - наголосив Зеленський.

Також він додав, що нацизм не має майбутнього.

"Нацизм не має майбутнього. Масові вбивства не мають майбутнього. У всіх у росії, хто зараз не вимагатиме припинення цієї ганебної війни та виведення російських військ з України, немає майбутнього", - додав президент.