Президент Украины прокомментировал новые санкции против россии

Цитата

"Сегодня западные державы объявили о новом пакете санкций против российской федерации. Блокируются новые инвестиции в россию, применяются ограничения против нескольких системных банков в россии, прилагаются персональные санкции, а также еще другие ограничения", - сказал президент.

Детали

Зеленский отметил, что этот пакет имеет эффектный вид, но этого мало.

"Вряд ли его можно назвать соразмерным с тем злом, которое мир увидел в Буче. С тем злом, которое продолжается в Мариуполе, в обстрелах Харькова, в попытке россии начать новое глобальное кровавое наступление на Донбассе", - сказал он.

Президент добавил, что Украина продолжит настаивать на полном блокировании российской банковской системы от международных финансов.

"Также продолжим настаивать на том или ином формате отказа демократического мира от российской нефти. Именно нефтяной экспорт-это одна из основ российской агрессивности. Одна из основ того, что руководство россии может позволить себе относиться несерьезно к переговорам о прекращении войны и об освобождении украинской территории", - сказал Зеленский.

По его словам, некоторые политики сейчас все еще не могут определиться: как же ограничить поток нефтедолларов и нефтеевро в россию, чтобы не поставить под удар собственные экономики.

"Но для того люди и идут в политику, чтобы решать такие задачи, сложные задачи. Решать их быстро и принципиально. Если же не способны, то не стоило и начинать заниматься политической деятельностью. Эмбарго на поставки российской нефти все равно будет применено. Формат будет найден. Вопрос лишь в том, сколько еще украинцев, сколько еще украинок российские военные успеют убить, чтобы вы, некоторые политики - и мы вас знаем, где-то одолжили себе немного решимости", - подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил Казначейству США за приостановку возможности россии использовать счета в американских банках и соответствующие активы для обслуживания долга.

"Это ощутимо. И я благодарен за это. Но для остановки войны надо сделать еще значительно больше", - подчеркнул президент Украины.

Он заявил, если не будет действительно болезненного пакета санкций против россии и если не будет необходимого нашей стране поставки оружия, в отношении которого Украина обращалась много раз "то это будет рассматриваться россией как разрешение идти дальше, как разрешение наступать, как разрешение начать новую кровавую волну на Донбассе".

"Еще можно этого не допустить. Еще можно ввести такие санкции, на которых настаивает Украина. Настаивает наш народ. Еще можно дать нам такое оружие, которое реально остановит эту агрессию. Запад может это сделать. Так же, как мог применить превентивные санкции еще в прошлом году, чтобы не началось это вторжение. Если же ошибка будет сделана снова, если превентивных действий не будет во второй раз, то это станет исторической ошибкой для всего западного мира", - подчеркнул он.

Напомним

Зеленский заявил, что российские военные сменили тактику и пытаются убирать с улиц и из подвалов на захваченных территориях убитых украинцев, чтобы скрыть доказательства своих преступлений.